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بالصور .. مياه الأمطار تغمر شوارع جدة.. و"سبق" ترصد الجهود المتواصلة

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لا يزال منسوب المياه مرتفعاً في عدد منها

بالصور .. مياه الأمطار تغمر شوارع جدة.. و

تسببت الأمطار التي شهدتها مدينة جدة صباح اليوم، في غمر الشوارع وشل حركة السير في عدد كبير من الطرقات والشوارع التي لا تزال ممتلئة بالمياه إلى هذه اللحظة، وسط جهود كبيرة ومتواصلة من قبل الأمانة لشفطها وإزالة المخلفات الناتجة عن الحالة.

ورصدت "سبق" الوضع منذ اللحظات الأولى لهطول الأمطار التي شملت أغلب أحياء المدينة الأمر الذي استنفر رجال الدفاع المدني والمرور وكافة الأجهزة الأمنية التي كثفت تواجدها.

وفي الوقت الذي تمركزت فيه فرق الدفاع المدني في مختلف المواقع والتقاطعات والأنفاق والجسور، ونشرت العديد من المعدات والآليات والزوارق في الوقت الذي عمل فيه رجال الأمن والمرور على تنظيم وتسيير حركة المرور وتتبع الحالة المطرية والأمنية.

بالصور .. مياه الأمطار تغمر شوارع جدة.. و

بالصور .. مياه الأمطار تغمر شوارع جدة.. و

بالصور .. مياه الأمطار تغمر شوارع جدة.. و

بالصور .. مياه الأمطار تغمر شوارع جدة.. و

بالصور .. مياه الأمطار تغمر شوارع جدة.. و

بالصور .. مياه الأمطار تغمر شوارع جدة.. و

بالصور .. مياه الأمطار تغمر شوارع جدة.. و

بالصور .. مياه الأمطار تغمر شوارع جدة.. و

بالصور .. مياه الأمطار تغمر شوارع جدة.. و

بالصور .. مياه الأمطار تغمر شوارع جدة.. و

بالصور .. مياه الأمطار تغمر شوارع جدة.. و

بالصور .. مياه الأمطار تغمر شوارع جدة.. و

بالصور .. مياه الأمطار تغمر شوارع جدة.. و

بالصور .. مياه الأمطار تغمر شوارع جدة.. و

بالصور .. مياه الأمطار تغمر شوارع جدة.. و

بالصور .. مياه الأمطار تغمر شوارع جدة.. و

بالصور .. مياه الأمطار تغمر شوارع جدة.. و

بالصور .. مياه الأمطار تغمر شوارع جدة.. و

بالصور .. مياه الأمطار تغمر شوارع جدة.. و

بالصور .. مياه الأمطار تغمر شوارع جدة.. و

بالصور .. مياه الأمطار تغمر شوارع جدة.. و

بالصور .. مياه الأمطار تغمر شوارع جدة.. و

بالصور .. مياه الأمطار تغمر شوارع جدة.. و

بالصور .. مياه الأمطار تغمر شوارع جدة.. و

أمطار جدة أمانة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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