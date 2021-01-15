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ضبط راكب حاول تهريب 12 هاتف "آي فون" في مطار القاهرة

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ضبط راكب حاول تهريب 12 هاتف "آي فون" في مطار القاهرة ضبط راكب حاول تهريب 12 هاتف "آي فون" في مطار القاهرة

مصراوي Masrawy

10:27 م الجمعة 15 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، راكب حاول تهريب هواتف محمولة لدى إنهاء إجراءات وصوله من الإمارات، أخفاها داخل ملابسه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه عبدالرحمن عباس رئيس قسم الجمارك في أحد الركاب، أثناء خروجه من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة "X-Ray " بواسطة محمود سعد الدين مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود علب للتليفونات المحمولة، تم تكليف محمد سمير مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، وعثر علي 12 علبة مغلقة، وطلب الراكب حجزها بالوديعة لعدم قدرته على سداد الرسوم والضرائب الجمركية، حيث تلاحظ لمأمور الجمرك اختلاف الوزن عن المألوف، وبوضع كل العلب على جهاز الفحص بالآشعة تبين لرجال الجمارك عدم وجود التليفونات داخلها رغم الإغلاق المحكم.

وكلّف أحمد عبدالفتاح طه مدير إدارة الجمرك مدير الجمرك، كل من مأمور الجمرك ومدير الحركة، بتفتيش الراكب ذاتيًا وعثر على 12 هاتفًا محمولًا مخبأة أسفل ملابسه، وبعرض الأمر على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، أمر بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

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