أخبار عاجلة

حدث ليلاً| انخفاض كبير في إصابات كورونا وسرقة زي للجيش الأمريكي -
إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر -
تقرير: مقتل 3 وجرح 4 في حريق بالأكاديمية البحرية في طرابلس -
وول ستريت جورنال: ترامب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد -
الصحة العالمية: ضغوط شديدة على موارد المستشفيات في الأمريكتين بسبب كورونا -
أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت (بيان رسمي)

Print

مصراوي Masrawy

10:20 م الجمعة 15 يناير 2021

(مصراوي):

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس السبت، حيث من المتوقع أن يكون مائل للبرودة، على السواحل الشمالية نهارًا، شديد البرودة ليلًا على الصعيد والقاهرة والوجه البحري.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على "السلوم، مطروح، الإسكندرية، بلطيم، رشيد، البحيرة، كفرالشيخ، الدقهلية" مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.

139630680_3973860132648652_8954121773409424964_n

اقرأ أيضًا..

- 5 أيام ممطرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الأربعاء المقبل

b15120b0b7.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

شبكة عيون الإخبارية