​أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت (بيان رسمي)

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس السبت، حيث من المتوقع أن يكون مائل للبرودة، على السواحل الشمالية نهارًا، شديد البرودة ليلًا على الصعيد والقاهرة والوجه البحري.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على "السلوم، مطروح، الإسكندرية، بلطيم، رشيد، البحيرة، كفرالشيخ، الدقهلية" مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.

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