وفاة ممرض في مستشفى السويس العام متأثرًا بإصابته بكورونا

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مصراوي Masrawy

السويس- حسام الدين أحمد:

توفي ممرض بمستشفى السويس العام، اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، أثناء تلقي العلاج بقسم العزل، ليرتفع عدد وفيات كورونا في القطاع الطبيعي بالسويس إلى 5 أشخاص "أطباء وتمريض".

وكان الممرض رأفت كمال أصيب بالفيروس الذي انتقل إليه عن طريق العدوى خلال عمله في المستشفى، وتدهورت حالته الصحية، وانخفضت نسبة الاكسجين بالدم بشكل مفاجئ.

وشهدت السويس الجمعة الماضية وفاة الدكتور سيد عويس استشاري جراحة العظام، ومدير أحد المستشفيات الخاصة.