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"واتساب" يرجئ تعديل قواعد الخصوصية عقب احتجاجات المستخدمين

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"واتساب" يرجئ تعديل قواعد الخصوصية عقب احتجاجات المستخدمين "واتساب" يرجئ تعديل قواعد الخصوصية عقب احتجاجات المستخدمين
قال إن التغيير ضروري للاندماج بشكل أفضل مع منتجات "فيسبوك"

أعلن تطبيق "واتساب" التابع لشركة "فيسبوك" اليوم الجمعة تأجيل تعديل قواعد الخصوصية عقب احتجاجات المستخدمين، وفق "العربية نت".

وتفصيلا،ً كان "واتساب" قد نبَّه مستخدميه البالغ عددهم مليارَي مستخدم إلى تحديث سياسة الخصوصية الخاصة به، وإذا كانوا يريدون الاستمرار في استخدام تطبيق المراسلة الشهير فعليهم قبوله.

وتسببت الشروط الجديدة، التي تم تسليمها في أوائل عام 2021، في غضب بين خبراء التكنولوجيا ودعاة الخصوصية ورجال الأعمال والمنظمات الحكومية، وأثارت موجة من الانشقاقات نحو الخدمات المنافسة.

ويقول "واتساب" إن التغيير ضروري لمساعدته على الاندماج بشكل أفضل مع منتجات "فيسبوك" الأخرى، وفقًا لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويحتفظ "واتساب" الآن بالحق في مشاركة البيانات التي يجمعها عنك مع "فيسبوك" الأوسع، التي تتضمن "إنستغرام"، بغض النظر عما إذا كان لديك حسابات أو ملفات تعريف هناك.

ويتماشى جزء كبير من السياسة، التي تتعلق بتحقيق الدخل من "واتساب"، إلى حد كبير مع ما جاء من قبل، وتنص على أن "واتساب" يتلقى معلومات من شركات "فيسبوك" الأخرى، ويشاركها معها.

وبالنسبة للمستخدمين القدامى تم توفير خيار مشاركة البيانات مع "فيسبوك" في عام 2016، ولكن كان هذا فقط اختياريًّا ومؤقتًا، ومن 8 فبراير أصبح إلزاميًّا للجميع.WhatsApp واتساب واتس آب تطبيق واتساب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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