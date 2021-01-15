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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي والتخطيط، وقطاع الأعمال العام وكذلك الهيئة العربية للتصنيع.

وأكدت الوزيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، أن رعاية الرئيس للمؤتمر تزيده تشريفًا، وتؤكد رغبة مصر في النهوض بقطاع الصناعة.

وقالت مكرم إن السيسي كان دومًا حريصًا على إضفاء رعايته للنسخ الخمس السابقة للمؤتمر، والذي يعتبر المؤتمر الحالي هو النسخة السادسة له، مشيرة إلى أن هذه المؤتمرات تأتي ضمن تكليفات الرئيس للحكومة بربط علماء مصر وأصحاب الإنجازات الدولية بقضايا الوطن ومشكلاته والاستعانة بهم في حل هذه القضايا والمشكلات، وفي تطوير حياة المصريين بجميع المجالات، وفقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".