أخبار عاجلة

حدث ليلاً| انخفاض كبير في إصابات كورونا وسرقة زي للجيش الأمريكي -
إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر -
تقرير: مقتل 3 وجرح 4 في حريق بالأكاديمية البحرية في طرابلس -
وول ستريت جورنال: ترامب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد -
الصحة العالمية: ضغوط شديدة على موارد المستشفيات في الأمريكتين بسبب كورونا -
أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة -
إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة -
3 تحت الصفر.. سانت كاترين تعلن الطوارئ لمواجهة انخفاض الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الهجرة": الرئيس يرعى مؤتمر " تستطيع بالصناعة"

Print
"الهجرة": الرئيس السيسي يرعى مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" "الهجرة": الرئيس يرعى مؤتمر " تستطيع بالصناعة"

مصراوي Masrawy

09:01 م الجمعة 15 يناير 2021

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، رعاية الرئيس عبدالفتاح ، لمؤتمر " تستطيع بالصناعة" الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي والتخطيط، وقطاع الأعمال العام وكذلك الهيئة العربية للتصنيع.

وأكدت الوزيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، أن رعاية الرئيس للمؤتمر تزيده تشريفًا، وتؤكد رغبة مصر في النهوض بقطاع الصناعة.

وقالت مكرم إن السيسي كان دومًا حريصًا على إضفاء رعايته للنسخ الخمس السابقة للمؤتمر، والذي يعتبر المؤتمر الحالي هو النسخة السادسة له، مشيرة إلى أن هذه المؤتمرات تأتي ضمن تكليفات الرئيس للحكومة بربط علماء مصر وأصحاب الإنجازات الدولية بقضايا الوطن ومشكلاته والاستعانة بهم في حل هذه القضايا والمشكلات، وفي تطوير حياة المصريين بجميع المجالات، وفقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

شبكة عيون الإخبارية