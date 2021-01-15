أخبار عاجلة

حدث ليلاً| انخفاض كبير في إصابات كورونا وسرقة زي للجيش الأمريكي -
إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر -
تقرير: مقتل 3 وجرح 4 في حريق بالأكاديمية البحرية في طرابلس -
وول ستريت جورنال: ترامب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد -
الصحة العالمية: ضغوط شديدة على موارد المستشفيات في الأمريكتين بسبب كورونا -
أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة -
إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة -
3 تحت الصفر.. سانت كاترين تعلن الطوارئ لمواجهة انخفاض الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

العثور على جثة متحللة داخل منزل في بورسعيد

Print
العثور على جثة متحللة داخل منزل في بورسعيد العثور على جثة متحللة داخل منزل في بورسعيد

مصراوي Masrawy

09:10 م الجمعة 15 يناير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

عثر أهالي مساكن منطقة عمر بن عبدالعزيز في حي الزهور بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، على جثة متحللة لشخص يبلغ من العمر 45 عامًا داخله منزله.

تلقت شرطة النجدة بلاغًا بالعثور على جثة متحللة لشخص داخل منزله بمساكن عمر بن عبدالعزيز، وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن المتوفي يدعى "ا.ع.ع" في حالة تحلل، ومرت على وفاته حوالي 5 أيام، ما أدى إلى انبعاث رائحة كريهة من المنزل.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزهور والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على أسباب الوفاة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

شبكة عيون الإخبارية