★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

حصدت أكاديمية شرم الشيخ الرياضية على 7 ميداليات ذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز الفني آنسات.

وشاركت 7 طفلات في مرحلة رياض الأطفال بمدينة شرم الشيخ في البطولة وحصدن المركز الأول.

وقال مصطفى كساب مدرب الجمباز بالأكاديمية، إن فراشات جمباز شرم أكاديمي تألقن وأبدعن في بطولة كأس مصر للجمباز الفني آنسات، وأظهرن مهارة في المسابقة.

وأوضح المدرب أن بطولة كأس مصر للجمباز الفني آنسات، شاركت فيها الأطفال تالا السيد إبراهيم، ونور محمد خليف، وفريدة محمد عمر، ومريم كيرلس اميل، ومايا أشرف محمد، كيارا إسلام فرغلي، وآية محمد علي، وجميعهن تحت سن 6 أعوام، من مواليد عام 2015/ 2016.