بأمر المليك.. منح 101 متبرع بالأعضاء وسام المؤسس من الدرجة الثالثة

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سواء كان العضو من حي أو من متوفَّى دماغيًّا

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 101 مواطن ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية، سواء كان العضو من حي أو من متوفَّى دماغيًّا.

وفيما يأتي أسماء المتبرعين والمتبرعات:

إبراهيم عبد الرحمن الدهمش، أثير بنت حمود النفيعي، أثير نومان العنزي، أحلام بنت عمر الشهري، أحمد بن علي الحمراني، أروى بنت عزام مرشد، أسامة بن رويفد الجغثمي، الجازي بنت مشعان العتيبي، العنود بنت ناصر المري، امتنان بنت عبد العزيز تاثنيان، أروى بنت صالح اليامي، آمنة بنت يحيى زرق الله، باتل بن زوير السبيعي، بندر بن علي الردادي، بيادر بنت يوسف الغامدي، بيان بنت محمد الخيبري، ركي بن مريع القحطاني، ثامر بن عوض الحربي، ثريا بنت فرج الفرج، جابر بن محمد الشهراني، جاسم بن حسن آل يوسف، جملاء بنت إبراهيم الشهراني، جود بنت مسند الشمري حسن بن إسماعيل قميري، حسن بن مبارك الهمامي، حطاب بن شجاع السبيعي، خالد بن علي الكربي، خالد بن محنوس الزهراني، خديجة بنت سرحان سفياني، خديجة بنت محمد حدادي، خلود بنت حمد عسيري، رزان بنت علي أبو طويل، رهان بنت ناصر خنين، روان بنت نايف الشمري، زياد بن إبراهيم ترجمان، سارة بنت بكر فلاتة، سالم بن مسفر اليامي، سطام بن صالح المطيري، سعد بن سالم السكيت، سعود بن سمير هزازي، سلطان بن محمد قيسي، سليمان بن محمد النغيمشي، سها بنت علي عكام، شريفة بنت عبدالله القرني، ظافر بن سالم الشمراني، عبد الرحمن بن نبيل البلم، عبد العزيز بن إبراهيم العناز، عبد العزيز بن عدنان النعمان، عبد العزيز بن محمد القحطاني، عبد العزيز بن محمد القحطاني، عبد العزيز بن مطير العصيمي، عبدالله بن ساعد المطيري، عبدالله بن سعدون السعدون، عبدالله بن صرناج العنزي، عبدالله بن محمد المطيري، عبدالملك بن راشد الصفيان، عبدالهادي بن مطلق الزعبي، عثمان بن عون البيشي، عزيزة بنت حماد الرشيدي، عقال بن عوض العتيبي، علي بن عبد الله الحرتومي، علي بن محمد خبتي، علي بن محمد بن علي العنزي، علي بن مصلح بن حمدان الجهني، عيادة بن محمد عيادة الشمري، عيدة بنت عطية بن عودة العطوي، فاطمة حسين بن حسين بن علي جويد، فايز عبدالله بن علي الشراري، فهد بن محمد بن عويد العنزي، فهد بن محمد بن معدي العتيبي، فوزية بنت أحمد العمودي، فوزية علي بن محمد حمدي، فيصل بن عوض بن صلاح الجابري، لبنى بنت محمد بن مسفر آل سبت، ليلى بنت عبدالله المسعود، مازن بن إبراهيم بن محمد شحات، محسن بن خلف الدوسري، محمد بن سعد الغامدي، محمد بن عايض العماري، محمد بن عبدالله بن سعد الغامدي، محمد بن عبدالله بن محمد الأصقة، محمد بن علي بن محمد اليوسف، محمد بن عواض المالكي، محمد بن محسن بن علي العقيلي، محمد بن مرزوق المطيري، محمد بن مسفر بن سعيد الغامدي، محمد بن منصور بن محمد التميمي، مرام بنت محمد الخثعمي، مرتضي بن محسن بن علي النخلي، مساعد بن محمد بن لافي الحازمي، مسفر بن أحمد بن محمد اليامي، مشاري بن عبدالله بن علي الشهراني، معاذ عبدالله علي حمدي، منير بن سعد بن عواض المالكي، منيرة بنت قبيل بن محمد آل ناشط، نهاية بنت سليمان بن رجاء الوسيدي الحربي، نورة بنت أحمد بن مدة الجدعاني، هنوف بنت معيض بن عويض البقمي، وضحة بنت سعد بن علي المهيشل، يوسف بن سعيد بن مرشود المرشود، يوسف بن علي بن عامر الشهري، عيادة جبر ناصر الكويكبي الرويلي.وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة