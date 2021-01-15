السيطرة على حريق بشقة سكنية في بنها

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق شب بالطابق ١١ بإحدى الشقق السكنية في بنها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية ببنها.

جرى إخطار الحماية المدنية بقيادة العميد عمر حرب، والدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

وأوضحت المعاينة الأولية أن حريق شب أثناء تجهيز ربة منزل للطعام، وأمسكت النيران في أسطوانة الغاز، وجرى السيطرة عليه، وتحرر محضر بالواقعة.