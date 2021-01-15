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إخلاء عقارين في الإسكندرية بعد انهيار أجزاء منهما- صور

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إخلاء عقارين في الإسكندرية بعد انهيار أجزاء منهما- صور إخلاء عقارين في الإسكندرية بعد انهيار أجزاء منهما- صور

مصراوي Masrawy

08:30 م الجمعة 15 يناير 2021

الإسكندرية- محمد عامر:
اخلى حي غرب الإسكندرية، اليوم الجمعة، عقارين متجاورين بشارع التوفيقية غربي، لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بعد انهيار أجزاء منهما بسبب الأمطار.
تلقت غرفة عمليات المحافظة، بلاغًا بسقوط أجزاء من عقار مكون من 4 طوابق، على عقار آخر مجاور له بشارع التوفيقية، خلف حي غرب أمام مسجد شعيت، دون حدوث إصابات بين قاطني العقارين.
انتقل عدد من مسئولي الحي وقوات الشرطة إلى موقع الانهيار وتبين أن العقار المنهار بشارع التوفيقية مكون من 4 طوابق وتسكنه 4 أسر بعدد 9 أفراد، وصادر له قرار إزالة منذ 4 أعوام، وانهيار جزء من عقار مجاور له.
وقرر مسئولو حى غرب الإخلاء الإداري بالقوة الجبرية لقاطني العقارين، لحين العرض على لجنة مختصة لفحصهما وبيان مدى تضررهما.
وتواجد فريق من مديرية التضامن الاجتماعي في المحافظة، لعمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المتضررة بعد استكمال المستندات، تمهيدا لصرف إغاثات عاجلة لهم.

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