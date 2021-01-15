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"ينتظر المسحة الثالثة".. حنان مفيد فوزي تكشف تطورات والدها الصحية بعد إصابته بكورونا

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"ينتظر المسحة الثالثة".. حنان مفيد فوزي تكشف تطورات والدها الصحية بعد إصابته بكورونا "ينتظر المسحة الثالثة".. حنان مفيد فوزي تكشف تطورات والدها الصحية بعد إصابته بكورونا

مصراوي Masrawy

08:43 م الجمعة 15 يناير 2021

(مصراوي):

كشفت الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي، تفاصيل الحالة الصحية لوالدها الإعلامي مفيد فوزي، والذي أعلنت إصابته بفيروس كورونا منذ عدة أيام.

وقالت حنان في تصريحات لـ"مصراوي" اليوم الجمعة، إن حالة والدها في تحسن مستمر، حيث بدأ يتماثل للشفاء بشكل جيد، وهو مازال حاليًا في فترة النقاهة بالمنزل بعد أن عزل حوالي 18 يومًا كاملة، كاشفة عن أنه أجرى مسحة ثانية وكانت نتيجتها سلبية، ومن المقرر أن يجري مسحة ثالثة للتأكد بصورة أكبر.

وأضافت ابنة الإعلامي مفيد فوزي، أن والدها مازال أمامه عدد من الأيام للتماثل التام للشفاء، مؤكدة أن الأدوية الخاصة بكورونا التي كان يتناولها سببت له بعض المشكلات، ما يستلزم الراحة لعدة أيام قبل ممارسة حياته الطبيعية.

وأصيب فوزي بفيروس كورونا منذ نحو 20 يومًا، وأعلنت ابنته حنان قرب تماثله للشفاء.

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