أخبار عاجلة

حدث ليلاً| انخفاض كبير في إصابات كورونا وسرقة زي للجيش الأمريكي -
إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر -
تقرير: مقتل 3 وجرح 4 في حريق بالأكاديمية البحرية في طرابلس -
وول ستريت جورنال: ترامب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد -
الصحة العالمية: ضغوط شديدة على موارد المستشفيات في الأمريكتين بسبب كورونا -
أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة -
إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة -
3 تحت الصفر.. سانت كاترين تعلن الطوارئ لمواجهة انخفاض الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"كورونا" يصيب 6154 لبنانيًّا و1291 مغربيًّا و822 فلسطينيًّا في آخر 24 ساعة

Print
"كورونا" يصيب 6154 لبنانيًّا و1291 مغربيًّا و822 فلسطينيًّا في آخر 24 ساعة "كورونا" يصيب 6154 لبنانيًّا و1291 مغربيًّا و822 فلسطينيًّا في آخر 24 ساعة
الأردن سجّلت 808 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 312851 إصابة


سجَّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 6154 إصابة جديدة و44 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وتفصيلاً، أشارت الصحة اللبنانية اليوم الجمعة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابات بلغ 243286، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1825 حالة.

وفي فلسطين بلغت الحالات المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية 27 وفاة و822 إصابة جديدة و1646 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 91.3 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات. لافتة الانتباه إلى وجود 87 مصابًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وسجلت المغرب 1291 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 457625 مصابًا.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 34 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات 7888، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 432256 حالة تعافٍ.

أما الأردن فقد بلغت الإصابات الجديدة 808 حالات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 312851 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 295705 حالات شفاء بعد تسجيل 903 حالات إضافية، فيما سجلت 14 حالة وفاة لتصل حالات الوفاة إلى 4121 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاحنات ومروحيات تحاصر منتجع "ترامب".. إجراءات أمنية تضع جيرانه في ورطة

شاحنات ومروحيات تحاصر منتجع "ترامب".. إجراءات أمنية تضع جيرانه في ورطة

"الأرصاد" تنبّه الجوف وتبوك والشمالية: أمطار وضباب وتساقط ثلوج وصقيع

"الأرصاد" تنبّه الجوف وتبوك والشمالية: أمطار وضباب وتساقط ثلوج وصقيع

الهلال: سلمان الفرج قائدًا للفريق حتى 2025

الهلال: سلمان الفرج قائدًا للفريق حتى 2025

ملك التوقعات يفجِّرها: هكذا يطلب مني بعض لاعبي الأندية التأثير النفسي على المنافسين

ملك التوقعات يفجِّرها: هكذا يطلب مني بعض لاعبي الأندية التأثير النفسي على المنافسين

شبكة عيون الإخبارية