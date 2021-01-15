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إندونيسيا.. مصرع 42 شخصاً وإصابة المئات في هزة أرضية بـ "سولاوسي"

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"الأرصاد" حذرت من هزات ارتدادية تعقب الهزة الأولى وقد يحدث تسونامي

إندونيسيا.. مصرع 42 شخصاً وإصابة المئات في هزة أرضية بـ

أعلنت السلطات الإندونيسية ارتفاع حصيلة ضحايا الهزة الأرضية التي ضربت جزيرة سولاوسي إلى 42 قتيلاً وإصابة المئات وحصار العشرات تحت الأنقاض، محذرة من هزات ارتدادية و"تسونامي"، وفق اليوم.

وتفصيلاً، فر آلاف السكان المذعورين من منازلهم ولاذوا بالمرتفعات في أعقاب الهزة التي بلغت شدتها 6.2 درجة على بعد 6 كيلومترات شمال شرقي بلدة ماجيني وعمق 10 كيلومترات تحت الأرض، منتصف ليلة أمس الخميس، ملحقة أضراراً بأكثر من 300 منزل وفندقين، وغيرها من المباني.

ولم يصدر تحذير من أمواج مد عاتية، لكن رئيسة هيئة الأرصاد الجوية دويكوريتا كرناواتي قالت في مؤتمر صحفي، إن "هزات ارتدادية قد تعقب الهزة الأولى مما قد يحدث التسونامي".

وتقع إندونيسيا في منطقة نشاط زلزالي تسمى "حزام النار" في المحيط الهادئ وتتعرض بانتظام لهزات أرضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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