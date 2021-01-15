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الداخلية تكشف حقيقة التنمر على أستاذ جامعي داخل وحدة مرور بالدقهلية

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الداخلية تكشف حقيقة التنمر على أستاذ جامعي داخل وحدة مرور بالدقهلية الداخلية تكشف حقيقة التنمر على أستاذ جامعي داخل وحدة مرور بالدقهلية

مصراوي Masrawy

06:08 م الجمعة 15 يناير 2021

القاهرة - مصراوي:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة تداول مقطع لأحد الأشخاص زعم خلاله تعرضه للتنمر داخل إحدى وحدات المرور بالدقهلية.

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) بشأن مقطع فيديو لأحد الأشخاص (من ذوى الإحتياجات الخاصة) ادعى خلاله تعرضه للتنمر من قبل أحد رجال الشرطة بإحدى وحدات المرور بالدقهلية وعدم تمكنه من تجديد رخصة القيادة الخاصة به.

بالفحص تبين أن المذكور (دكتور جامعى – مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية) وأنه سبق وأن تقدم لتجديد رخصة قيادة من وحدة المرور التابع لها إلا أنه نظراً لعدم إتمام الإجراءات لم يتم التجديد، كما أنه قام بالتقدم مرة أخرى وتم اختباره واستخراج الرخصة عقب إتمام كافة الإجراءات.

ويشار إلى أن المذكور لم يتردد على وحدة المرور المشار إليها منذ شهر مارس 2020 ولم يثبت صحة ادعائه بشأن تلك الواقعة.

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