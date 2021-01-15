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"إخلاء سبيل".. قرار جديد بشأن الطفلة المتهمة بقتل شقيقها في العاشر من رمضان

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"إخلاء سبيل".. قرار جديد بشأن الطفلة المتهمة بقتل شقيقها في العاشر من رمضان "إخلاء سبيل".. قرار جديد بشأن الطفلة المتهمة بقتل شقيقها في العاشر من رمضان

مصراوي Masrawy

03:22 م الجمعة 15 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:
قررت نيابة العاشر من رمضان العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إخلاء سبيل طفلة، عمرها 17 عامًا، على ذمة التحقيقات؛ في واقعة تسببها بمقتل شقيقها إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر في مشاجرة بينهما داخل منزل الأسرة بالحي العاشر بدائرة ثانٍ العاشر من رمضان.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة ومقتل طفل بالحي العاشر بدائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان.

وتبين من التحريات، نشوب مشادة بين الطفلة "ميادة" 17 عامًا، وشقيقها الأصغر "محمد" 15 عامًا، وتطور الأمر إلى مشاجرة وتدافع بينهما انتهى بأن استلت الطفلة سكينًا وطعنت به شقيقها بالخطأ، فيما جرى ضبط الطفلة والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة وحبس المتهمة على ذمة التحقيقات، قبل إخلاء سبيلها.

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