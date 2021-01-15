"الثقافة" و"الجوازات" تطلقان ختم "عام الخط العربي"

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في إطار العمل على ترسيخ الاعتزاز بالهوية والثقافة العربية

أطلقت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، ختم "عام الخط العربي"، على جوازات سفر القادمين إلى المملكة عبر مطارات الرياض وجدة والدمام ابتداءً من اليوم الجمعة؛ بهدف رفع وعي المسافرين بأهمية الخط العربي، وترسيخ الاعتزاز بالهوية والثقافة العربية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات عديدة لتفعيل مبادرة "عام الخط العربي"، التي أطلقتها وزارة الثقافة، بدعم من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتهدف لإبراز فن الخط العربي بوصفه فناً قائماً بذاته يعكس ثراء اللغة العربية وجمالياتها الكتابية.

ويحمل الختم شعار "عام الخط العربي" مكتوباً بخط الثلث غير المنقوط مترجماً إلى اللغة الإنجليزية لتعريف الزائرين غير الناطقين بالعربية بهذه المبادرة.

وكانت الوزارة قد نفّذت العديد من المبادرات لدعم "عام الخط العربي" وأهمها إطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دار القلم للخط العربي في المدينة المنورة، وجعلها منصة عالمية للخط والخطاطين من مختلف دول العالم، ثم جاء تدشين منصة "الخطاط" التي تعد أول منصة إلكترونية متكاملة لتعليم الخط العربي وفنونه؛ لتطلق بعد ذلك بالتعاون مع وزارة الرياضة حملة تعريب أسماء اللاعبين على قمصان الأندية خلال المسابقات الرياضية لهذا الموسم.

يُذكر أن وزارة الثقافة أطلقت مبادرة "عام الخط العربي" عام 2020 ومددته ليشمل 2021؛ بهدف منحه ديمومةً أكبر من خلال مشاريع ومبادرات عديدة تؤكّد دعم المملكة واحتضانها للخط العربي.