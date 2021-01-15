احتفالا بالعيد القومي للمحافظة.. بث مباشر شعائر صلاة الجمعة من المسجد الجامع بأسوان

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة اليوم الجمعة، من المسجد الجامع بمدينة أسوان، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمحافظة.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة، لتكون تحت عنوان : "فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي".

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القاريء قطب أحمد الطويل.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد وقتها عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدة ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ويقدم "مصراوي"، خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة من المسجد الجامع بأسوان، عبر الرابط التالي: