"سمك وطحينة".. ضبط 23 طن مواد غذائية مجهولة المصدر في القليوبية

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت مباحث مديرية التموين في القليوبية، اليوم الجمعة، حملة تموينية استهدفت المنشأت غير مرخصة، وثلاجات حفظ اللحوم، لضبط العمل بها وحماية صحة المواطنين ومنع الغش التجاري.

أسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع بها كميات من الأسماك يشتبه في عدم صلاحيتها لوجود تغير في خواصها، وضبط مصنع تعبئة بدون ترخيص، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد شن حملة تموينية، بالتنسيق مع مديرية التموين، والطب البيطري، أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية عثر بداخلها على 4.131 طن أسماك ماكريل وبوري يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق.

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع لتعبئة السلع الغذائية به 23.48 طن زيت طعام وخل وطحينة معبأة داخل براميل وجراكن بدون مستندات ومجهولة المصدر قبل طرح الكمية في الأسواق.

وضبطت الحملة مخبزًا بلديًا استولى مالكه على مبالغ من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب، واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف وهمية والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم وبيعها في السوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز.