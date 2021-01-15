أخبار عاجلة

أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة -
إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة -
3 تحت الصفر.. سانت كاترين تعلن الطوارئ لمواجهة انخفاض الحرارة -
مرشح بايدن للخارجية: نسعى لاتفاق أقوى مع إيران ولا تقدم قريبا في القضية الفلسطينية -
قبل مثولة للبرلمان.. ملفات تنقذ وزير التعليم من مقصلة التعديل الوزاري -
الخميس.. دار الأوبرا تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية -
أشعلوا النار ببعضهم.. مشاجرة أسرية في كفرالشيخ تنتهي بقتيل ومصابين -
موسكو: لم نخطر الخارجية الأمريكية بمشاكل الاتصالات الهاتفية بقنصيلة نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. نجاح أول لقاح سعودي مضاد لكورونا في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

Print
توصل إليه فريق من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية بقيادة د. إيمان المنصور

بالفيديو.. نجاح أول لقاح سعودي مضاد لكورونا في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

أعلنت جامعة الإمام عــبدالرحــمن بن فيصل بالدمام، أن فريقاً من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية، نجح في التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقالت الجامعة، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "نجاح فريق بحثي من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية في #جامعة_الإمام_عبدالرحمن_بن_فيصل، بقيادة د. إيمان المنصور؛ في التوصل إلى لقاح سعودي مضاد لفيروس #كورونا COVID-19، حيث تمّ الانتهاء من الدراسات قبل السريرية ونشر البحث، وستبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة".

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 8 وفيات و 1030 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 8 وفيات و 1030 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

لبنان.. 4359 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة

لبنان.. 4359 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة

تسجيل 957 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 وفيات في الاردن

تسجيل 957 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 وفيات في الاردن

بالفيديو.. جهود الشرطة في مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة

بالفيديو.. جهود الشرطة في مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة

شبكة عيون الإخبارية