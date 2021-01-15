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صحة السويس: بدء تفعيل مبادرة الرئيس لمتابعة مصابي كورونا في "العزل المنزلي"

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صحة السويس: بدء تفعيل مبادرة الرئيس لمتابعة مصابي كورونا في "العزل المنزلي" صحة السويس: بدء تفعيل مبادرة الرئيس لمتابعة مصابي كورونا في "العزل المنزلي"

مصراوي Masrawy

12:10 م الجمعة 15 يناير 2021

السويس - حسام الدين أحمد:

عقد الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة في السويس الاجتماع التنسيقي الأول للغرفة المركزية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح ‏لمتابعة حالات العزل المنزلي.

واجتمعت اللجنة لوضع الخطوط العريضة لتنظيم العمل في تلك المبادرة التي ‏يتولى تنفيذها قطاع الطب الوقائي بالمديرية برئاسة الدكتور آسر البناء مدير عام الطب الوقائي بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجي برئاسة الدكتور سامح شكري وقطاع نظم المعلومات برئاسة المهندسة نبويه سعد الدين.

وجرى تصميم استمارة العزل المنزلي وتوزيعها ‏على جميع المستشفيات والعيادات الخارجية والوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات والمستشفيات الخاصة لتسجيل حالات الإصابة البسيطة والمتوسطة بفيروس كورونا، والتي يجري عزلها منزلياً ومتابعتها تلفونيا أو من خلال الزيارات المنزلية أو تحويلها إلى الطب العلاجي إذا استدعى الأمر وفقا لتطور الحالة أو احتياجها للدخول إلى المستشفى.

وشارك في أعمال اللجنة كل من الدكتور رضا فكرى وكيل المديرية والدكتورة ماري صبحي مدير إدارة المستشفيات والدكتورة هبة الله فاروق مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتور إسلام سيد مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية.

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