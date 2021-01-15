ضبط ورشة لتصنيع وتجارة الأسلحة غير المرخصة في أسيوط

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أسيوط من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة منفلوط.

كانت وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط مزارع ونجله، مقيمان بدائرة المركز – لأحدهما معلومات جنائية؛ لقيامهما بإنشاء وإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها بمسكنهما.

وضُبط بحوزتهم "طبنجة، 2 فرد خرطوش، 3 طبنجات صوت، وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، والعدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وحيازتهما للمضبوطات".

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.