صور.. أوقاف جنوب سيناء تفتتح مسجد الفتح في مدينة الطور بعد تطويره

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جنوب سيناء - رضا السيد:

قال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، إنه يجرى اليوم افتتاح مسجد الفتح بقرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء بعد إعادة تأهيله، تحت إشراف مديرية الأوقاف وتمويل وزارة الأوقاف.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف في تصريح له اليوم الجمعة، إلى أنه جرى خلال الفترة الأخيرة افتتاح 7 مساجد جديدة على أرض المحافظة في شهر سبتمبر الماضي، بحضور الدكتور محمود مختار جمعة، وزير الأوقاف،

وأكد الشيخ إسماعيل الراوي أن حملات التطهير والتعقيم بالمساجد مستمرة بجميع مساجد المحافظة، ويجري تكثيفها بشكل دوري أسبوعيًا يومي الأربعاء والخميس استعدادًا لأداء صلاة الجمعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المديرية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه يجرى تعقيم المساجد قبل وبعد صلاة الجمعة مباشرًا، مع التشديد على التزام المصلين بالضوابط والشروط الخاصة بدخول المساجد، لافتًا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلقى أي مخالفات، ولم يجري غلق أي مسجد بالمحافظة للالتزام التام بكافة الضوابط والشروط الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وأهاب وكيل وزارة الأوقاف جميع رواد المساجد بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، واتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة، مثل التباعد البدني، وارتداء الكمامة، وإحضار المصليات الخاصة.