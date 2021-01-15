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صور.. حملة لرفع المخلفات الصلبة والتجميل في شوارع أرمنت جنوبي الأقصر

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صور.. حملة لرفع المخلفات الصلبة والتجميل في شوارع أرمنت جنوبي الأقصر صور.. حملة لرفع المخلفات الصلبة والتجميل في شوارع أرمنت جنوبي الأقصر

مصراوي Masrawy

11:25 ص الجمعة 15 يناير 2021

الأقصر- محمد محروس:

شن مجلس مدينة أرمنت جنوبي غرب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، حملة لنظافة وتجميل شوارع المدينة بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر.

وقال العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، إن الحملة أسفرت عن تم تمهيد طريق أرمنت الأقصر بداية من ساحل الجرف مرورا بنجع عالوه وكوبري زانين وكوبري أبو قرن و موردة السايح و كوبري العمري ومدخل أرمنت الحيط الرئيسي وكوبري الشهيد و كوبري تمساح ومنطقة الحشايشة حتى حدود مركز الطود، وجرى رفع ١٠٠م٣ أتربة وناتج تطهير الترع ومخلفات مباني بطول ٢كم.

أضاف عاشور وفي منطقة أرمنت الوابورات جرى رفع القمامة والمخلفات وإزالة الحشائش خلف أسوار مستشفى حورس وطريق السجل المدني وذلك بمعدات الوحدة المحلية للمركز، تحت إشراف خالد محمد حسين مدير مرافق المركز، وفتحي العنجيري رئيس مرافق أرمنت الحيط، ومسؤولي الإشغالات ومشرفين وعمال النظافة والتجميل.

وفي سياق متصل شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت حملة مرافق استهدفت ميدان السوق وشارع التحرير وشارع الشهيد وشارع المستشفى ومدخل الموقف وجرى رفع كافة الإشغالات والتعديات بالطرق الرئيسية والجانبية وتكثيف أعمال النظافة بتلك الشوارع وتحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

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