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الجيش الألماني يدرس إدراج لقاح كورونا ضمن تطعيماته الإلزامية

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الجيش الألماني يدرس إدراج لقاح كورونا ضمن تطعيماته الإلزامية الجيش الألماني يدرس إدراج لقاح كورونا ضمن تطعيماته الإلزامية

مصراوي Masrawy

11:33 ص الجمعة 15 يناير 2021

برلين - (د ب أ):

يدرس الجيش الألماني توسعة التطعيم الإلزامي للجنود ليشمل الحماية من المستجد.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه يجري إعداد قرار حول هذا الشأن.

وكانت مجلة "دير شبيجل" قد أفادت بالفعل في ديسمبر الماضي أن الطبيب العام أوصى الجيش الألماني بإدراج التطعيم ضد الفيروس فيما يسمى بالتطعيم الأساسي لحماية جميع الجنود.

ومن وجهة نظر الجيش، أثبتت الحماية عبر التطعيم جدواها، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحصين فرق البعثات الأجنبية.

وقال المتحدث: "بسبب الظروف الخاصة للتعايش المتلاحم في المهام وكذلك في أماكن الإقامة الجماعية في ألمانيا، يصبح كل جندي معرضا لخطر الإصابة بدرجة أعلى نسبيا من المجموعات السكانية الأخرى.. هذا هو السبب في أن التطعيمات في الجيش الألماني تهدف دائما إلى حماية المجتمع والفرد في نفس الوقت. الإلزام بتلقي اللقاح هو أداة مهمة لتحقيق معدلات التطعيم اللازمة لمناعة القطيع".

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مصراوي Masrawy

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