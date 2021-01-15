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أشاد بمنسوبي "الصحة" على توفير خدمات طبية مهنية عالية المستوى والجودة

تلقى الإعلامي يوسف الجراح، الجرعة الأولى من لقاح كورونا «كوفيد-١٩»، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وقال الجراح في حديثه خص به "سبق": أحمد الله وأشكره على نِعمة السعودية، فنحن محسودون على هذه النعمة العظيمة أدامها الله علينا وحفظ الله سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأدام الله عزهم.

وتابع: إن وطننا الغالي المملكة العربية السعودية ليس أرضًا نعيش عليها فحسب فهو وطن لا كسائر الأوطان فيه مصلحة المواطن والمقيم دائمًا ما تكون في المقدمة فنحن نعيش في أمن وأمان ورخاء واطمئنان لم تكدر صفونا حوادث الدهر والزمان وهي نعمة وفضل تستحق الشكر والحمد للمولى عز وجل وتستوجب المحافظة عليها.

وأضاف: أثبتت حكومة المملكة في هذه الظروف الاستثنائية أنها رائدة بالعمل على تسخير كل الإمكانات المادية والبشرية للحفاظ على صحة الإنسان أولاً وهي تشديد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائمًا قبل العلاج.

وأردف: هذه الجائحة أثبتت أن بلادنا في مقدمة دول العالم بكل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والصحية ولاسيما بعد الجهود التي بذلتها لمكافحة فيروس كورونا، وبفضلها أصبح نظامنا الصحي في مقدمة الدول بالتعامل مع الأزمات الصحية باحترافية عالية فهي استبقت المشكلة واتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية منذ وقت مبكر.

وفي ختام حديثه" وجّه "الجراح" شكره وتقديره لمنسوبي وزارة الصحة وعلى رأسهم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على ما وفروه من خدمات طبية مهنية عالية المستوى والجودة، وعلى التنظيم المميز للمركز، والذي يأتي امتدادًا لجهودهم المتواصلة التي أثبتت تميز الكادر الطبي السعودي في مواجهة هذه الجائحة للحد من انتشارها وحرصهم على تقديم خدماتهم الطبية بكل سهولة.

يُشار إلى أن المملكة من أوائل الدول التي حصلت على اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا حيث بدأت بعملية التطعيم في منتصف الشهر الماضي وفق الخطط التي أعلنت عنها وزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت في وقت سابق مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين مؤكدة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة. لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد