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محامون: غوايدو عرقل شراء فنزويلا لقاح كورونا من بريطانيا

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محامون: غوايدو عرقل شراء فنزويلا لقاح كورونا من بريطانيا محامون: غوايدو عرقل شراء فنزويلا لقاح كورونا من بريطانيا

مصراوي Masrawy

12:25 ص الجمعة 15 يناير 2021

وكالات:

اتهم محامو البنك المركزي الفنزويلي زعيم المعارضة خوان غوايدو بأنه عرقل شراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا من بريطانيا، حسبما نقلت اليوم .

وأشار المحامون في بيان عنهم إلى أنهم طلبوا من "البنك المركزي" الموازي الذي أسسته المعارضة في فنزويلا المساعدة في الإفراج عن 120 مليون دولار من الأرصدة الفنزويلية المجمدة في بريطانيا من أجل تحويلها إلى تحالف Gavi الدولي الذي يساعد الدول الفقيرة في شراء اللقاحات.

وأضافوا أن المعارضة رفضت الطلب، مشيرين إلى أن الوضع الوبائي في فنزويلا ازداد سوءا بسبب العقوبات المفروضة على البلاد.

من جهته، نفى المتحدث باسم "" الموازية التي شكلتها المعارضة صحة البيان، مؤكدا "الاستعداد لإيجاد الحلول للتعامل مع الأزمة التي يواجهها الفنزويليون اليوم".

يذكر أن فنزويلا سجلت نحو 118 ألف إصابة و1084 وفاة بسبب ، حسب البيانات الرسمية.

وتجري السلطات الفنزويلية مباحثات مع روسيا حول توريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى البلاد وإنتاجه على الأراضي الفنزويلية.

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت سابق أن فنزويلا ستحصل على 10 ملايين جرعة من اللقاح الروسي في وقت قريب.

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مصراوي Masrawy

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