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بايدن في البيت الأبيض: واشنطن تعلن الخطة الأمنية لمراسم التنصيب

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بايدن في البيت الأبيض: واشنطن تعلن الخطة الأمنية لمراسم التنصيب بايدن في البيت الأبيض: واشنطن تعلن الخطة الأمنية لمراسم التنصيب

مصراوي Masrawy

12:23 ص الجمعة 15 يناير 2021

وكالات:

أعلنت الخدمة السرية في واشنطن قائمة بالممنوعات المحظور اصطحابها خلال حضور حفل التنصيب المزمع للرئيس الأمريكي جو بايدن في الـ20 من يناير الجاري.

وشملت القائمة عددا من المواد المحظورة، مبينة أن هذه الأشياء "يمكن أن تسبب مخاطر على السلامة العامة".

وجاء في القائمة:

"الذخيرة، الحيوانات بخلاف حيوانات الخدمة، حقائب الظهر والحقائب التي تتجاوز أحجامها 18 بوصة، الدراجات، البالونات، الطائرات بدون طيار وأنظمة الطائرات بدون طيار الأخرى، المتفجرات والأسلحة النارية، السوائل القابلة للاشتعال، العبوات الزجاجية أو الحرارية أو المعدنية، مؤشرات الليزر، رذاذ الفلفل، أجهزة التنقل ذات المحركات الترفيهية، عصا سيلفي، الهياكل والدعامات للإشارات واللافتات، وكذلك الألعاب على شكل بنادق، وأيضا أي عناصر أخرى تم تحديدها على أنها مخاطر محتملة على السلامة".

من جهتها، أعلنت شركة "المترو" عن تعديلات خدمة الخطوط لاستيعاب المحيط الأمني الموسع التي ستكون سارية المفعول لحفل التنصيب اعتبارا من الجمعة 15 يناير حتى الخميس 21 يناير.

وأشارت الشركة إلى أنها "ستغلق 13 محطة داخل المحيط الأمني، مع إغلاق 11 محطة يوم الجمعة ومحطتين إضافيتين يوم السبت، وتستمر حتى نهاية الخدمة يوم الخميس".

وأضافت: "خلال هذه الفترة، تمر القطارات عبر المحطات المغلقة دون توقف".

وقال المدير العام للشركة بول جيه فيدفيلد: "نعمل عن كثب مع شركائنا الإقليميين والفيدراليين للحفاظ على سلامة الجمهور خلال حدث الأمن الوطني الخاص.. بينما ندعم خطط إنفاذ القانون لتعزيز الأمن، فإننا نحتفظ أيضا بالخدمات الأساسية لسكاننا الذين يحتاجون إلى العمل والمواعيد الطبية ومحلات البقالة".

وأشار إلى أنه "سيتم تحويل 26 مسارا للحافلات حول المحيط الأمني الموسع بدءا من الجمعة وحتى الخميس".

من جهتها، ستقوم القوات الأمنية بوضع حواجز خرسانية على العديد من الشوارع المتقاطعة على طول الشارع القريب من البيت الأبيض، وسيقوم ضباط الشرطة بفحص الأشخاص القادمين إلى وسط المدينة.

وحثت عمدة المدينة موريل بوزر المواطنين على "عدم القدوم إلى منطقة وسط المدينة التجارية المركزية، والتي تمتد تقريبا من شرق مبنى الكابيتول إلى نصب لنكولن التذكاري وشمالا إلى شارع ماساتشوستس. كما حثت الزائرين المحتملين على البقاء في منازلهم".

وقال مسؤولون إنه "سيتم إغلاق العديد من مواقف السيارات بالقرب من مبنى الكابيتول والبيت الأبيض يوم الجمعة، كما سيتم إغلاق مواقف السيارات الخاصة في البنايات السكنية القريبة من موقع الحفل".

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