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الخزانة الأمريكية تدرج تنظيمي ولاية سيناء وحسم على قوائم الإرهاب

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الخزانة الأمريكية تدرج تنظيمي ولاية سيناء وحسم على قوائم الإرهاب الخزانة الأمريكية تدرج تنظيمي ولاية سيناء وحسم على قوائم الإرهاب

مصراوي Masrawy

12:19 ص الجمعة 15 يناير 2021

وكالات:
أدرجت الولايات المتحدة تنظيمي "ولاية سيناء" و"حسم" ضمن تحديث جديد لقوائم مكافحة الإرهاب، حسبما نقلت تقارير إعلامية من بينها سي إن إن عربية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها أضافت تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم داعش، ضمن قوائم الإرهاب الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة (أوفاك).
وقبل إعلان ولائها لتنظيم داعش كان يُطلق على "ولاية سيناء" اسم تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي تركزت عملياته في البداية على استهداف خطوط الغاز بين وإسرائيل.
ونفذ التنظيم هجمات دموية على مدار السنوات الماضية في مناطق مختلفة بالبلاد، لكن نشاطه انحسر حالياً في شمال سيناء، حيث مازالت السلطات المصرية تخوض حرباً معه هناك.
وأضافت الخزانة الأمريكية تنظيم "حركة سواعد مصر"، المعروف إعلامياً باسم "حسم".
وأدرجت الوزارة عدداً من الأشخاص إلى قائمة "الأشخاص المحظورين"، وهم علاء علي محمد، الملقب بعلاء السماحي، الذي يعتقد أنه المسؤول الأول عن تنظيم "حسم"، قائلة إنه يتواجد في تركيا.
إلى جانب إدراج يحيى السيد إبراهيم، الملقب بيحيي موسى، العضو البارز أيضاً في تنظيم حسم، وهو متوجد في إسطنبول بتركيا، حسب وزارة الخزانة الأمريكية.

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