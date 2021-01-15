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رئيس تجمع الطائف الصحي يبدأ زيارته الأولى بمجمع الملك فيصل الطبي

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رئيس تجمع الطائف الصحي يبدأ زيارته الأولى بمجمع الملك فيصل الطبي رئيس تجمع الطائف الصحي يبدأ زيارته الأولى بمجمع الملك فيصل الطبي
زيارته شملت بعض أقسام المستشفى واستمع إلى عرض الخدمات التي يقدمها

رئيس تجمع الطائف الصحي يبدأ زيارته الأولى بمجمع الملك فيصل الطبي

ابتدأ الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي الدكتور طلال المالكي زياراته بمجمع الملك فيصل الطبي أمس الأربعاء، وقد اشتملت زيارته بعض أقسام ومرافق المستشفى واستمع خلالها إلى عرض الخدمات التي يقدمها المستشفى والفئات المستهدفة.

كما اطلع الدكتور المالكي على المبادرات والإنجازات التي حازها المستشفى طيلة الأربعة أعوام السابقة. وفي ختام زيارته، عبّر الدكتور المالكي عن سعادته بما يتم من أعمال وإنجازات تصب في خدمة زوار ومراجعي المجمع الطبي.

وأوضح خلال كلمته عن الأهداف والرؤية المستقبلية للتجمع الصحي شاكرًا مدير المجمع مبارك اليامي وفريق العمل على ما يقدمونه من عمل مستمر ومتميز خصوصًا ضمن هذه الجائحة، سائلاً المولى الشفاء العاجل لجميع المرضى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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