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أمريكا: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى أكثر من 23 مليون

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أمريكا: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى أكثر من 23 مليون أمريكا: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى أكثر من 23 مليون

مصراوي Masrawy

12:14 ص الجمعة 15 يناير 2021

واشنطن- (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1ر1٪ مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 2ر23مليون حالة حتى الساعة54ر3 عصر اليوم الخميس بتوقيت نيويورك ، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للانباء.

ووفقا للبيانات ، كانت الزيادة الوطنية في الحالات أقل من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 2ر1% خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن ولاية كاليفورنيا سجلت أكبر عدد من الحالات المؤكدة بلغ 85ر2مليون ، بزيادة بنسبة 2ر1%عن نفس الفترة في اليوم السابق .

وأظهرت البيانات أن نيو هامبشاير شهدت زيادة بنسبة 5ر3في المئة في عدد الحالات مقارنة بالوقت نفسه أمس ، ليصل العدد الإجمالي إلى 54الف و125.

وشهدت كاليفورنيا أيضًا أكبر عدد من الوفيات تم الإبلاغ عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حيث توفي 538 شخصا.

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