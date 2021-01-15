أخبار عاجلة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة -
إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة -
3 تحت الصفر.. سانت كاترين تعلن الطوارئ لمواجهة انخفاض الحرارة -
مرشح بايدن للخارجية: نسعى لاتفاق أقوى مع إيران ولا تقدم قريبا في القضية الفلسطينية -
قبل مثولة للبرلمان.. ملفات تنقذ وزير التعليم من مقصلة التعديل الوزاري -
الخميس.. دار الأوبرا تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية -
أشعلوا النار ببعضهم.. مشاجرة أسرية في كفرالشيخ تنتهي بقتيل ومصابين -
موسكو: لم نخطر الخارجية الأمريكية بمشاكل الاتصالات الهاتفية بقنصيلة نيويورك -
انفجار كابل كهرباء يثير ذعر أهالي إحدى قرى كفرالشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

واشنطن بوست: محبط ومعزول في البيت الأبيض بعد تخلي حلفائه عنه

Print
واشنطن بوست: ترامب محبط ومعزول في البيت الأبيض بعد تخلي حلفائه عنه واشنطن بوست: محبط ومعزول في البيت الأبيض بعد تخلي حلفائه عنه

مصراوي Masrawy

12:07 ص الجمعة 15 يناير 2021

وكالات:

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد معزول ومحبط في آخر أيام فترته الرئاسية ويشعر بالغضب من مساعديه الذين اتهمهم بالتخلي عنه في عملية التصويت الثانية ضده في مجلس النواب والتي جعلته أول رئيس أمريكي يحاكم مرتين.

ونقلت الصحيفة عما وصفته بأنه مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية قوله إن ترامب بدا وبشكل متزايد معزولاً متجهماً وانتقامياً ولم يتبق لديه سوى ستة أيام في الحكم حيث بدأت المكاتب في البيت الأبيض تفرغ ويتقلص عدد المقربين له.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب غاضب لأن حلفاءه لم يشنوا حملة قوية للدفاع عنه ضد الاتهامات التي وجهت إليه بأنه حرض الغوغاء على اقتحام مقر الكونجرس إضافة إلى غضبه على نائبه مايك بنس الذي فشل حسب رأيه في “قلب نتيجة الانتخابات لصالحه.

وكان مجلس النواب الأمريكي وافق الليلة الماضية بأغلبية أعضائه على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد في اقتحام الكونغرس في خطوة ستفتح الباب أمام مجلس الشيوخ لمنعه من تقلد الرئاسة مجدداً في حال إدانته.

وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي يواجه المساءلة مرتين حيث لم يسبق أن عزل رئيس أمريكي من منصبه من خلال المساءلة ويتوقع أن تبدأ محاكمته في المجلس بعد انتهاء ولايته في الـ 20 من الشهر الجاري وتنصيب بايدن ليكون بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

شاحنات ومروحيات تحاصر منتجع "ترامب".. إجراءات أمنية تضع جيرانه في ورطة

شاحنات ومروحيات تحاصر منتجع "ترامب".. إجراءات أمنية تضع جيرانه في ورطة

شاحنات ومروحيات تحاصر منتجع "ترامب".. إجراءات أمنية تضع جيرانه في ورطة

شاحنات ومروحيات تحاصر منتجع "ترامب".. إجراءات أمنية تضع جيرانه في ورطة

شبكة عيون الإخبارية