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غدًا.. فتح جميع المزارات الأثرية في أسوان بالمجان

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غدًا.. فتح جميع المزارات الأثرية في أسوان بالمجان غدًا.. فتح جميع المزارات الأثرية في أسوان بالمجان

مصراوي Masrawy

11:56 م الخميس 14 يناير 2021

أسوان – إيهاب عمران:

قرر الدكتور خالد العنانى وزير الأثار والسياحة، فتح جميع المزارات الأثرية مجانا للمصريين غدا الجمعة الموافق 15 يناير 2021 بمناسبة العيد القومي لمحافظة أسوان.

جاء قرار وزير الأثار والسياحة أثناء الجولة التفقدية التي قام بها اليوم الخميس، يرافقه وزير الأوقاف ومحافظ أسوان، لتفقد مشروعات تطوير السوق السياحي وميدان المحطة بمدينة أسوان .

وأكد الدكتور خالد العناني على ضرورة الالتزام بتوجيهات رئيس الوزراء، الخاصة بمواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاءاً، على أن يجرى زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً .

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