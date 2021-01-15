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أقدم نائب بالبرلمان.. كمال مرعي يفوز برئاسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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أقدم نائب بالبرلمان.. كمال مرعي يفوز برئاسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أقدم نائب بالبرلمان.. كمال مرعي يفوز برئاسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مصراوي Masrawy

11:42 م الخميس 14 يناير 2021

مصراوي
فاز النائب محمد كمال مرعي، برئاسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، وهو أقدم نائب على مدار 7 دورات متواصلة، باستثناء برلمان الجماعة الإرهابية، وفاز بالعضوية حينما كان عمره 35 عاماً.

وقال مرعي في تصريحات صحفية، إن اللجنة ستواصل عملها في بناء ما قدمته خلال السنوات الماضية، مضيفا: "كنت رئيسا للجنة على مدار ثلاث أدوار انعقاد، بذلنا مجهودات ضخمة من أجل خروج قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنور ليدعم الشباب في إيجاد وخلق فرص عمل بعيداً عن التعقيدات التي يواجهونها".

وأكد "مرعي" أن اهم أولوياته هي مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قبل أن تقره ليخرج متسقاً مع معطيات المشروعاً، ويكون نقطة إنطلاق للشباب في الاستفادة من عمل المشروعات الصغيرة".

وأكد أن اللجنة ستستدعي كل القائمين على الصناعة لمعرفة السلع والمنتجات المستوردة من أجل تعزيز الصناعة المحلية عبر إنشاء مصانع، متابعا:" في الغزل والنسيج ندعم الصناعة في المحلة، وصناعة الدواء وصناعة الغذاء وغيرها لتقليل الاستيراد".

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