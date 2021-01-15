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الصحة تكشف عن 5 عادات للوقاية من مرض السكر

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الصحة تكشف عن 5 عادات للوقاية من مرض السكر الصحة تكشف عن 5 عادات للوقاية من مرض السكر

مصراوي Masrawy

11:41 م الخميس 14 يناير 2021

كتب يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" 5 عادات صحية لحماية الإنسان من مرض السكر.

وجاءت العادات على النحو التالي:

1- اتباع نظام غذائي صحي.
2- التخلص من السمنة وزيادة الوزن.
3- ممارسة الرياضة بانتظام.
4- داوم على شرب المياه.
5- الإقلاع عن التدخين.

وأشارت الوزارة، إلى العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، موضحة أنها في انتظار المواطنين يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.

وتابعت: ويمكنك معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لك من خلال تطبيق صحة :
https://t.co/TdfqWvw8TL‎

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