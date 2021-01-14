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مسؤول بريطاني: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يهدد مكانتها الجوية

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مسؤول بريطاني: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يهدد مكانتها الجوية مسؤول بريطاني: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يهدد مكانتها الجوية

مصراوي Masrawy

09:08 م الخميس 14 يناير 2021

لندن- (د ب أ):

قال مارتن رولف رئيس الشركة الوطنية للملاحة الجوية البريطانية اليوم الخميس إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدمر مكانتها كبوابة لحركة الطيران بين أوروبا وأمريكا الشمالية.

وحذر رولف في كلمة له أمام نادي لندن للطيران من أن طبيعة قطاع الطيران في بريطانيا قد تتغير أيضا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وموقعها في شمال الأطلسي كانا أساسين لكون بريطانيا مركزا عالميا لحركة الطيران.

وقال رولف "سيكون علينا العمل بجد من أجل المحافظة على هذه المكانة في الوقت الذي تتحول فيه محاور التجارة العالمية نحو الشرق، في الوقت الذي نتعافى فيه من تداعيات جائحة المستجد".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن رولف رحب بالاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه قبيل نهاية العام الماضي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، رغم أن علاقات الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية البريطانية مع دول أوروبا تغيرت منذ عام ولم يتضمنها الاتفاق الأخير.

وقال رولف إن حركة الطيران تحتاج إلى علاقات قوية مع الجيران "ومازال هناك الكثير من العمل المطلوب إنجازه لتحديث طبيعة شكل التعاون" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية تدير حركة الملاحة الجوية في بعض أجزاء أجواء بلجيكا وهولندا وفرنسا بهدف تسهيل الجوانب التشغيلية، ولذلك فإن عمل الشركة قد يخضع في بعض الحالات لقواعد وكالة السلامة الجوية الأوروبية، وفي حالات أخرى لهيئة الطيران المدني البريطانية على سبيل المثال.

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