صور.. هطول أمطار على دمياط وتوقف حركة الصيد

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مصراوي Masrawy

دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت دمياط الجديدة ورأس البر، مساء اليوم الخميس، هطول أمطار، تزامنا مع هبوب رياح، دون أن تتأثر حركة الملاحة بهيئة الميناء بسوء الأحوال الجوية واستمرت حركة تداول سفن البضائع والحاويات.

وتوقفت حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج، ومنطقتي شطا والمنزلة بسبب سوء الطقس، وارتفاع الأمواج.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في تصريح صحفي، على استعداد المحافظة لمواجهة أى أمطار غزيرة أو سيول قد تحدث، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة من تطهير لبلوعات الأمطار للتأكد من استيعابها فى حال سقوط أمطار غزيرة.