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كورونا في لبنان: الإصابات تصل إلى 237132

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كورونا في لبنان: الإصابات تصل إلى 237132 كورونا في لبنان: الإصابات تصل إلى 237132

مصراوي Masrawy

09:04 م الخميس 14 يناير 2021

بيروت- (د ب أ):

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان اليوم الخميس إلى 237132 إصابة بعد تسجيل 5196 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1781 بعد تسجيل 41 حالة وفاة جديدة.

ويبدأ اليوم تنفيذ حالة الطوارىء الصحية التي أعلنها المجلس الأعلى للدفاع وتستمر حتى 25 يناير الحالي، لمواجهة انتشار وباء كورونا.

وتضمن قرار المجلس الأعلى للدفاع "منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس الموافق 14/1/2021 ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين الموافق 25/1/2021 ".

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