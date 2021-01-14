أخبار عاجلة

سقوط "أباتشي" أمريكية في منطقة الشدادي شرقي سوريا -
البرازيل تسجل نحو 24 ألف إصابة جديدة بكورونا و452 وفاة -
مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة -
المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا -
أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟ -
السعودية: تورط 69 موظفًا بعدد من المصالح في قضايا فساد -
الإفتاء: زواج التجربة تم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة -
تفجير سيارة شمالي سوريا يودي بحياة مدني وإصابة 6 -
إيطاليا تسجل 377 وفاة و8824 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
الاحتجاجات تعم تونس.. مطالب بالإفراج عن معتقلين واشتباكات مع قوات الأمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

عضو بـ"الشيوخ" يقدم تحليلا لحجب دونالد إعلاميا

Print
عضو بـ"الشيوخ" يقدم تحليلا لحجب دونالد ترامب إعلاميا عضو بـ"الشيوخ" يقدم تحليلا لحجب دونالد إعلاميا

مصراوي Masrawy

08:56 م الخميس 14 يناير 2021

مصراوي
قدم المحلل السياسي، رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ، تحليلًا للحجب الإعلامي الذي تعرض له الرئيس الأمريكي، "دونالد ".

وقال جلال في تصريحات له، الخميس:"رغم كل أخطاء ترامب فإن التاريخ الإعلامي سيتوقف كثيرًا أمام ما قامت به الشركات المالكة لوسائل التواصل الاجتماعي، لأنه يؤسس لمرحلة جديدة من الاعتداء الانتقائي الشرس على حرية الرأي والتعبير، من مجموعة من رجال الأعمال".

وقال جلال:"دخلنا بالفعل عصر الميدياقراطية، الذي تتحكم فيه وسائل الإعلام بالعملية الديمقراطية"، متابعا:" "تعرض ترامب لحالة غير مسبوقة من حالات تكميم حرية التعبير، وقامت مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"سنابشات" بوقف وحظر حساباته، وحين توجه متابعوه إلى منصة "بارليه"، قامت شركات "آبل" و"جوجل" و"أمازون" بحذف التطبيق نفسه من أسواقها".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ:" لم نرى أي إجراءات مماثلة مع حسابات التنظيمات الإرهابية التي دمرت وأحرقت وأحدثت خرابا بالمنطقة، متابعا:"إذا أرادت الحضارة الغربية أن تُصحح مسارها، لابد من عودة ترامب إلى تلك المنصات مرة أخرى بموجب أحكام قضائية، تؤكد أن القضاء وحده هو صاحب الحق الأصيل في تقييد حرية الأفراد وليس الشركات الخاصة، أو إغلاق حساب الإرهابيين وممولين في منطقتنا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟

أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟

مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟

أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟

شبكة عيون الإخبارية