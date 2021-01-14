أخبار عاجلة

سقوط "أباتشي" أمريكية في منطقة الشدادي شرقي سوريا -
البرازيل تسجل نحو 24 ألف إصابة جديدة بكورونا و452 وفاة -
مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة -
المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا -
أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟ -
السعودية: تورط 69 موظفًا بعدد من المصالح في قضايا فساد -
الإفتاء: زواج التجربة تم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة -
تفجير سيارة شمالي سوريا يودي بحياة مدني وإصابة 6 -
إيطاليا تسجل 377 وفاة و8824 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
الاحتجاجات تعم تونس.. مطالب بالإفراج عن معتقلين واشتباكات مع قوات الأمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الاردن : دراسة لاعطاء المعلمين لقاحات كورونا

Print
الاردن : دراسة لاعطاء المعلمين لقاحات كورونا الاردن : دراسة لاعطاء المعلمين لقاحات كورونا

جى بي سي نيوز :- أكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، أن عملية فتح القطاعات ستكون آمنة وبالتدرج مشيرا الى انه تم فتح القطاعات بالاعتماد على مؤشرات عدة ابرزها عدد الفحوصات الايجابية، والتحسن الملحوظ في المنحنى الوبائي في الأسابيع الأخيرة .
وقال وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الأربعاء، في دار رئاسة الوزراء، إن الإجراءات التخفيفية لا تعني انتهاء مخاطر انتشار الوباء، داعيا المواطنين الالتزام بلبس الكمامات واستخدام المعقمات للسيطرة على الوضع الوبائي. وبين الدكتور عبيدات ان برنامج التطعيم مستمر لعدة اشهر، وسيتم ابلاغ الأشخاص الذين تقلوا المطاعيم بموعد الجرعة الثانية، لافتا إلى ان فحص الأجسام المضادة يحتاج لوقت، وتكلفة مالية عالية. وحول فتح القطاعات، اكد وزير الصحة ان تخفيف الإجراءات مسؤولية كبيرة على عاتق أصحاب المنشآت التي سيعاد فتحها، مشيرا إلى اهمية استمرارية الحظر الليلي لتخفيض الاصابات. وفيما يتعلق بالمدارس بين الدكتور عبيدات، أن هناك دراسة لموضوع اعطاء المعلمين لقاحات كورونا مع امكانية عمل الفحص السريع للمعلمين.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
تفجير سيارة شمالي سوريا يودي بحياة مدني وإصابة 6

تفجير سيارة شمالي سوريا يودي بحياة مدني وإصابة 6

احباط محاولة تسلل من الاردن الى سوريا

احباط محاولة تسلل من الاردن الى سوريا

ظهور صورة أسماء الأسد بلقاء لسفير كوريا الشمالية

ظهور صورة أسماء الأسد بلقاء لسفير كوريا الشمالية

"انتظروا نيازك وبراكين والمسيخ الدجال".. نبؤات رامي مخلوف تثير سخرية السوريين

"انتظروا نيازك وبراكين والمسيخ الدجال".. نبؤات رامي مخلوف تثير سخرية السوريين

شبكة عيون الإخبارية