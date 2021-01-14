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مستشفى "صامطة العام" و"الصحي الجنوبي" ينفذان حملة للتعريف بلقاح كورونا

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شملت الحث على الالتزام بالاحترازات والتثقيف بالطرق الوقائية للحد من الفيروس

مستشفى

أقام مستشفى صامطة العام بالتعاون مع القطاع الصحي الجنوبي وبمشاركة لجنة التنمية الاجتماعية بصامطة حملة توعوية للتعريف بلقاح كورونا والفئات المستهدفة للقاح والحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتثقيف المجتمع بالطرق الوقائية للحد من الإصابة بفيروس كورونا Covid-19.

وتفصيلاً، شملت الحملة التأكيد على لبس الكمامات وتعقيم اليدين بالطريقة الصحيحة، والالتزام بالمسافات المحددة، وذلك ميدانياً وتغطية الحدائق والمتنزهات والمقاهي وعدد من المولات والداوئر الحكومية والملاعب الرياضية وأماكن التجمعات المختلفة.

مستشفى

مستشفى

مستشفى

مستشفى

مستشفى

مستشفى

مستشفى

مستشفى

مستشفى

مستشفى

مستشفى

مستشفى

مستشفى

مستشفى

مستشفى

مستشفى

مستشفى

مستشفى

صامطة مستشفى صامطة العام الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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