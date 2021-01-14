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موسكو- (أ ش أ):

أعلنت الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية أندريه رودينكو استقبل السفيرين الأمريكي جون سوليفان والفرنسي بيير ليفي في موسكو، وأطلعهما على نتائج المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان التي عقدت في 11 يناير.

وأشارت الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس - إلى أنه جرى خلال اللقاء تبادل شامل لوجهات النظر حول الجهود المشتركة التي تبذلها بلدان مجموعة مينسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعنية بالتسوية في قره باغ.