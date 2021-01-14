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تطلع أمريكا وفرنسا على نتائج محادثات موسكو وباكو ويريفان

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روسيا تطلع أمريكا وفرنسا على نتائج محادثات موسكو وباكو ويريفان تطلع أمريكا وفرنسا على نتائج محادثات موسكو وباكو ويريفان

مصراوي Masrawy

08:29 م الخميس 14 يناير 2021

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية أندريه رودينكو استقبل السفيرين الأمريكي جون سوليفان والفرنسي بيير ليفي في موسكو، وأطلعهما على نتائج المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان التي عقدت في 11 يناير.

وأشارت الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة ( اليوم) مساء اليوم الخميس - إلى أنه جرى خلال اللقاء تبادل شامل لوجهات النظر حول الجهود المشتركة التي تبذلها بلدان مجموعة مينسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعنية بالتسوية في قره باغ.

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