صور.. تعطل قطار بسبب خلل في الجرار بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت محطة قطار قلين في كفر الشيخ، اليوم الخميس، تعطل قطار طنطا المتجه إلى كفر الشيخ، عن موعد إقلاعه من محطة قلين، بسبب عطل فني في الجرار.

كانت شرطة النجدة بكفر الشيخ، تلقت بلاغًا من المواطن علي بدوي، يقيم بمدينة قلين، يفيد بتعطل القطار القائم من محطة قلين، والمتجه إلى محطة كفر الشيخ، ما أدى إلى تعطيل عدد من المواطنين، عن مصالحهم.

وأكد المواطن في بلاغه أنه عقب إقلاع القطار من محطة قلين، فوجئ الركاب بوقوفه بعيدًا عن رصيف المحطة، بإدعاء عطل فني في القطار، ما جعل الركاب يخرجون منه، فهناك من استقل سيارات، بعدما عاد مرة اخرى إلى مدخل المحطة سيرًا على أقدامهم، وهناك آخرون اضطروا منتظرين إصلاح العطل الفني، حتى يستكملوا رحلتهم.

وفي السياق أكد مصدر مسئول في السكة الحديد بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن سبب تعطل القطار القادم من محطة طنطا، والذي توقف في محطة قلين، يعود لحدوث عطل مفاجئ في جرار القطار، وجرى التعامل مع ذلك العطل، واستكملت الرحلة بشكل عادي.