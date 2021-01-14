صور.. ضبط أغذية منتهية الصلاحية خلال حملة في طور سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، حملة صحية للمرور على أماكن تداول الأغذية بمدينة الطور، للتأكد من صلاحية المواد الغذائية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن إعدام 112 كيلو أغذية غير صالحة للاستخدام الأدمي، و7 لتر من المشروبات المنتهية الصلاحية، وتحرير 21 محضرًا متنوعًا، وضبط 220 كيلو أغذية تالفة.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة استهدفت المرور على 10 منشآت غذائية بمدينة الطور، وجرى تحرير 21 محضرًا متنوعًا، بينهم 9 محاضر لنقص اشتراطات النظافة، و11 محضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأغذية، وإعدام 112 كيلو من الأغذية الغير صالحة، وتحرير محضر ضبط 220 كيلو أغذية ومشروبات تالفة.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار حملات التفتيش على المنشآت الغذائية بجميع مدن المحافظة، للحفاظ على صحة المواطنين، والتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع مواطني المحافظة .