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رئيس النواب: التعاون بين هيئات مكاتب اللجان للقيام بأداء تشريعي ورقابي أفضل

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رئيس النواب: التعاون بين هيئات مكاتب اللجان للقيام بأداء تشريعي ورقابي أفضل رئيس النواب: التعاون بين هيئات مكاتب اللجان للقيام بأداء تشريعي ورقابي أفضل

مصراوي Masrawy

07:04 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- مصراوي:
قدم المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التهنئة للفائزين بهيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.
وقال رئيس مجلس النواب خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان:" أثق أن التعاون سيكون عنوان العلاقة بين هيئات مكاتب اللجان لبذل دور أفضل في أداء المجلس التشريعي و الرقابي".

وقال أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن التنافس الشريف و الممارسة الديمقراطية كانت عنوان الأداء ، مضيفا : " الجميع على قدر ثقة الشعب المصري والجميع في خدمة الوطن و المواطنين".

وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.

جاء ذلك خلال الجلسة المسائية، التي تم خلالها استعراض نتيجة الانتخابات التي أشرف عليها وكيلا المجلس، النائب محمد أبو العينين، والمستشار أحمد سعد الدين.

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