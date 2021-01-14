أخبار عاجلة

سقوط "أباتشي" أمريكية في منطقة الشدادي شرقي سوريا -
البرازيل تسجل نحو 24 ألف إصابة جديدة بكورونا و452 وفاة -
مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة -
المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا -
أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟ -
السعودية: تورط 69 موظفًا بعدد من المصالح في قضايا فساد -
الإفتاء: زواج التجربة تم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة -
تفجير سيارة شمالي سوريا يودي بحياة مدني وإصابة 6 -
إيطاليا تسجل 377 وفاة و8824 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
الاحتجاجات تعم تونس.. مطالب بالإفراج عن معتقلين واشتباكات مع قوات الأمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بنجلاديش: حريق بمخيم للاجئي الروهنيجا بمدينة كوكس بازار

Print
بنجلاديش: حريق بمخيم للاجئي الروهنيجا بمدينة كوكس بازار بنجلاديش: حريق بمخيم للاجئي الروهنيجا بمدينة كوكس بازار

مصراوي Masrawy

06:41 م الخميس 14 يناير 2021

دكا- (أ ش أ):

أعلن مسئولون في بنجلاديش إندلاع حريق اليوم الخميس في مخيم للاجئي أقلية الروهينجا المسلمة بمدينة "كوكس بازار" جنوبي البلاد، مما أدى إلى تدمر مآوي مئات اللاجئين، دون أنباء عن وقوع إصابات بين الأفراد.

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين - حسبما ذكرت "أيه بي سي نيوز" الأمريكية - تدمر أكثر من 550 منزلا مؤقتا يسكن بهم نحو 3500 شخص، فضلا عن تضرر 150 محالا تجاريا بشكل كلي أو جزئي في مخيم "نايابارا" الواقع بـ"كوكس بازار" التي يسكنها أكثر من مليون روهنجي بعد فرارهم من موطنهم في ولاية راخين بميانمار إثر تعرضهم لاضطهاد ديني وعرقي في أغسطس 2017.

من جانبه، قال محمد شمسود دوزه ، كبير مسئولي شئون اللاجئين، إن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق والسيطرة على الوضع خلال ساعتين.

وأشارت الشبكة إلى أنه السبب عن إندلاع الحريق غير معروف حتى الآن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟

أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟

مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

شبكة عيون الإخبارية