أخبار عاجلة

سقوط "أباتشي" أمريكية في منطقة الشدادي شرقي سوريا -
البرازيل تسجل نحو 24 ألف إصابة جديدة بكورونا و452 وفاة -
مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة -
المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا -
أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟ -
السعودية: تورط 69 موظفًا بعدد من المصالح في قضايا فساد -
الإفتاء: زواج التجربة تم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة -
تفجير سيارة شمالي سوريا يودي بحياة مدني وإصابة 6 -
إيطاليا تسجل 377 وفاة و8824 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
الاحتجاجات تعم تونس.. مطالب بالإفراج عن معتقلين واشتباكات مع قوات الأمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الخارجية الفلسطينية تطالب منظمة الصحة العالمية بالتحقيق في الإهمال الطبي بحق الأسرى

Print
الخارجية الفلسطينية تطالب منظمة الصحة العالمية بالتحقيق في الإهمال الطبي بحق الأسرى الخارجية الفلسطينية تطالب منظمة الصحة العالمية بالتحقيق في الإهمال الطبي بحق الأسرى

مصراوي Masrawy

06:35 م الخميس 14 يناير 2021

رام الله- (أ ش أ):

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، منظمة الصحة العالمية، بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق للاطلاع على الأوضاع الصحية التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي، لاتخاذ ما يلزم لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على الالتزام بتحمل مسؤولياتها وواجباتها القانونية تجاه الأسرى وحمايتهم من الأمراض.

واعتبرت أن ما تقوم به سلطات الاحتلال، وسياساتها العنصرية والتمييزية ضد الأسرى، والإهمال الصحي المتعمد، لامتهان حقوقهم داخل المعتقلات، محاولات لاغتيالهم وإعدامهم البطيء وحرمانهم من حقهم بالحياة والصحة، بما يشكل جريمة حرب، وانتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟

أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟

مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

شبكة عيون الإخبارية