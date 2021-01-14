أخبار عاجلة

سقوط "أباتشي" أمريكية في منطقة الشدادي شرقي سوريا -
البرازيل تسجل نحو 24 ألف إصابة جديدة بكورونا و452 وفاة -
مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة -
المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا -
أثار الجدل بشروطه المثيرة.. "زواج التجربة" في مصر.. ما القصة؟ -
السعودية: تورط 69 موظفًا بعدد من المصالح في قضايا فساد -
الإفتاء: زواج التجربة تم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة -
تفجير سيارة شمالي سوريا يودي بحياة مدني وإصابة 6 -
إيطاليا تسجل 377 وفاة و8824 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
الاحتجاجات تعم تونس.. مطالب بالإفراج عن معتقلين واشتباكات مع قوات الأمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التجارة" تشهر بمواطن ومقيم أدينا بجريمة التستر في نشاط المقاولات

Print
"التجارة" تشهر بمواطن ومقيم أدينا بجريمة التستر في نشاط المقاولات "التجارة" تشهر بمواطن ومقيم أدينا بجريمة التستر في نشاط المقاولات

شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية سورية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم من مزاولة التجارة في نشاط المقاولات بمحافظة المجمعة.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغاً من مواطن عن حالة تستر لمنشأة تزاول أنشطة المقاولات بمحافظة المجمعة، وبمباشرة القضية وثبوت حالة التستر تمت إحالة القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على الظل.

واشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.

وزارة التجارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مجلس النواب يحيل بيان وزير التموين للجنتي "التضامن" و"الاقتصادية"

مجلس النواب يحيل بيان وزير التموين للجنتي "التضامن" و"الاقتصادية"

"كورونا والاقتصاد والمساواة العرقية".. تحديات في انتظار بايدن

"كورونا والاقتصاد والمساواة العرقية".. تحديات في انتظار بايدن

8 الصبح - مميزات إستخدام الغاز كوقود للسيارات وعوائده الاقتصادية

8 الصبح - مميزات إستخدام الغاز كوقود للسيارات وعوائده الاقتصادية

الصحف اللبنانية: تشكيل الحكومة الجديدة في حالة شلل تام رغم الانهيار الاقتصادي

الصحف اللبنانية: تشكيل الحكومة الجديدة في حالة شلل تام رغم الانهيار الاقتصادي

شبكة عيون الإخبارية