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الباطن يحبط فرحة الاتفاق.. بهدف التعادل في الوقت القاتل

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في الجولة 13 من دوري المحترفين

الباطن يحبط فرحة الاتفاق.. بهدف التعادل في الوقت القاتل

تعادل الاتفاق والباطن بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بتقدم الاتفاق بهدف وليد أزارو، بعد استثماره لكرة زميله "سوزا" عند الدقيقة 38 وضعها "أزارو" برأسه على يسار الحارس "مارتن ".

وكان القائم الأيمن قد تصدى لكرة لاعب الباطن "فابيو" عند الدقيقة 49.

وفي الشوط الثاني أحرز الباطن هدف التعادل من ركلة جزاء عن طريق (هداف الدوري) فابيو أبرو، عند الدقيقة التاسعة من الوقت بدل من الضائع 9+90.

بتلك النتيجة قفز الاتفاق للمركز السابع برصيد 18 نقطة، والباطن في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

الباطن يحبط فرحة الاتفاق.. بهدف التعادل في الوقت القاتل

الباطن يحبط فرحة الاتفاق.. بهدف التعادل في الوقت القاتل

الباطن يحبط فرحة الاتفاق.. بهدف التعادل في الوقت القاتل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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