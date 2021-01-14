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دهسًا باللودر.. إعدام "شيش" صادرتها الأجهزة المحلية في الدقهلية- صور

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دهسًا باللودر.. إعدام "شيش" صادرتها الأجهزة المحلية في الدقهلية- صور دهسًا باللودر.. إعدام "شيش" صادرتها الأجهزة المحلية في الدقهلية- صور

مصراوي Masrawy

06:36 م الخميس 14 يناير 2021

الدقهلية-رامي محمود:

نفذت رئاسة مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس "شيش" جرى مصادرتها فى حملة على الكافيهات والمقاهي وذلك بتجميعها وتكسيرها باللودر والتخلص منها عن طريق إدارة شئون البيئةكإجراء احترازي لمواجهة انتشار .

حضر إعدام الشيش اللواء ضياء الدين عبد الحميد، رئيس مدينة جمصة، ونواب رئيس المدين: أحمد ماهر وأحمد عرفة، والدكتور جهاد مصباح، وبمتابعة اللجنة المشكلة من فريق العمل التنفيذى ومسؤل المتابعة الميدانية برئاسةالمدينة، ومسؤل البئية برئاسة المدينة، ومسئول لجنة الاشغالات برئاسة المدينة.

كانت الحملة التى شنتها رئاسة المدينة أسفرت عن تحرير 7 محاضر غلق للكافيهات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومصادرة "2 ميزان وطقم كراسي بلاستيك و3 استاند حديد وموقدي فحم" وكذلك مصادرة 17 شيشة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الكافتيريات لاستخدامها الشيشة، بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم الشيشة بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه شدد اللواء ضياء الدين عبد الحميد، رئيس المدينة على الجميع على ضرورة الالتزام وتكثيف الحملات على الكافيهات والمقاهي ومصادرة الشيش وإعدامها وعدم تسليمها لأصحاب المقاهي والكافيهات مرة أخرى في حالة مخالفتهم التعليمات والاجراءات الاحترازية.

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